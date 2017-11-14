Игроки сборной Швеции после ничьей с Италией смели студию Eurosport вместе с журналистами (видео)
10:54, 14 ноября 2017Футбол
625
Скандинавы очень бурно ликовали прямо на поле.
Сборная Швеции бурно радовалась выходу на чемпионат мира / Reuters
13 ноября сборная Швеции сыграла вничью против национальной команды Италии (0:0) на «Сан-Сиро» и по сумме двух встреч сумела выйти на чемпионат мира-2018.
Игроки шведской сборной очень бурно радовались своему подвигу. Так, например, всем коллективом они снеcли матчевую студию Eurosport.
Также, как сообщает Xsport, после встречи в раздевалке футболисты побрили своего капитана Андреаса Гранквиста, который пообещал сбросить лишний груз с головы в случае выхода своей команды в финальную часть мундиаля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter