Игроки сборной Швеции после ничьей с Италией смели студию Eurosport вместе с журналистами (видео)

10:54, 14 ноября 2017
Футбол
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Скандинавы очень бурно ликовали прямо на поле.

Сборная Швеции бурно радовалась выходу на чемпиионат мира / Reuters

13 ноября сборная Швеции сыграла вничью против национальной команды Италии (0:0) на «Сан-Сиро» и по сумме двух встреч сумела выйти на чемпионат мира-2018.

Игроки шведской сборной очень бурно радовались своему подвигу. Так, например, всем коллективом они снеcли матчевую студию Eurosport.

Также, как сообщает Xsport, после встречи в раздевалке футболисты побрили своего капитана Андреаса Гранквиста, который пообещал сбросить лишний груз с головы в случае выхода своей команды в финальную часть мундиаля.

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Теги: #ЧМ-2018 квалификация#сборная Швеции на ЧМ-2018