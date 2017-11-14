Игроки сборной Швеции после ничьей с Италией смели студию Eurosport вместе с журналистами (видео)

13 ноября сборная Швеции сыграла вничью против национальной команды Италии (0:0) на «Сан-Сиро» и по сумме двух встреч сумела выйти на чемпионат мира-2018.

Игроки шведской сборной очень бурно радовались своему подвигу. Так, например, всем коллективом они снеcли матчевую студию Eurosport.

Также, как сообщает Xsport, после встречи в раздевалке футболисты побрили своего капитана Андреаса Гранквиста, который пообещал сбросить лишний груз с головы в случае выхода своей команды в финальную часть мундиаля.