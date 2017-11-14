Легендарный голкипер Буффон завершил карьеру в сборной Италии

00:20, 14 ноября 2017
Футбол
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Об этом 39-летний вратарь заявил сразу после провального матча со сборной Швеции.

Джанлуиджи Буффон не сдержал эмоций после невыхода на мундиаль / sportarena.com

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон завершил выступления за сборную Италии.

Об этом сам вратарь рассказал после ничьей со Швецией (0:0), в результате которой Италия впервые за 60 лет не вышла на чемпионат мира.

«К сожалению, мне не удалось завершить карьеру как хотелось бы. Эта сборная еще будет сиять. Мы итальянцы, и мы всегда умели воскресать. Я оставляю место для Джиджи Доннаруммы, Маттиа Перина – они фантастические», — цитирует Буффона Sky Italia.

39-летний Джанлуиджи Буффон играл за "Скуадру Адзурру" с 1997 года, проведя за нее рекордные 174 поединка.

В составе сборной Италии он участвовал в пяти чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы, выиграв с командой чемпионат мира-2006.

Ранее Буффон также заявлял, что завершит карьеру футболиста по окончании текущего сезона, хотя и до сих пор остается основным голкипером "Ювентуса" – в этом сезоне на его счету 13 матчей (4 – на "ноль") во всех турнирах.

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