Легендарный голкипер Буффон завершил карьеру в сборной Италии

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон завершил выступления за сборную Италии.

Об этом сам вратарь рассказал после ничьей со Швецией (0:0), в результате которой Италия впервые за 60 лет не вышла на чемпионат мира.

«К сожалению, мне не удалось завершить карьеру как хотелось бы. Эта сборная еще будет сиять. Мы итальянцы, и мы всегда умели воскресать. Я оставляю место для Джиджи Доннаруммы, Маттиа Перина – они фантастические», — цитирует Буффона Sky Italia.

39-летний Джанлуиджи Буффон играл за "Скуадру Адзурру" с 1997 года, проведя за нее рекордные 174 поединка.

В составе сборной Италии он участвовал в пяти чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы, выиграв с командой чемпионат мира-2006.

Ранее Буффон также заявлял, что завершит карьеру футболиста по окончании текущего сезона, хотя и до сих пор остается основным голкипером "Ювентуса" – в этом сезоне на его счету 13 матчей (4 – на "ноль") во всех турнирах.