Сборная Италии впервые с 1958 года не попала на чемпионат мира, уступив путевку Швеции

В Милане на стадионе "Сан-Сиро" состоялся ответный поединок стадии плей-офф в рамках квалификации ЧМ-2018. Сборные Италии и Швеции сыграли вничью - 0:0, сообщает официальный сайт ФИФА.

Благодаря ничьей на выезде в финальную часть чемпионата мира пробилась сборная Швеции (первый поединок в родных стенах шведы выиграли - 1:0).

Практически весь ответный поединок прошел под знаком активных действий итальянской сборной. В первом тайме убойные моменты для взятия ворот не использовали Кандрева, Иммобиле, Габбьядини и Флоренци.

Штурм ворот скандинавской сборной итальянцы продолжили с новыми силами после перерыва. Шведская команда прижалась к своим воротам, однако в концовке итальянцы сбились на банальные навесы в штрафную гостей, которые не несли никакой пользы.

В результате - ничья 0:0, которая стала крахом для "Скуадры Адзурры". Впервые с 1958 года сборная Италии не вышла на чемпионат мира. Напомним, итальянцы - 4-кратные чемпионы мира и за всю историю пропустили до этого только два мировых форума.