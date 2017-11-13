Пятов тренируется по индивидуальной программе после повреждения спины

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов сейчас тренируется по отдельной программе.

Напомним, в минувшую пятницу в товарищеском матче Украина - Словакия Пятов получил повреждение спины и из-за этого был заменен.

Как сообщает Sport Arena, пока что Пятову не удалось полностью восстановиться после этого повреждения.

Официальный сайт "Шахтера" сообщает, что травма не является серьезной, однако сегодня Андрей работал по индивидуальной программе, а не занимался вместе с партнерами. Пока что клуб ничего не сообщает по поводу участия вратаря в ближайшем матче УПЛ против "Александрии".

На общекомандной тренировке защитники занимались вместе с главным тренером Пауло Фонсекой, а хавбеки и форварды работали под руководством его помощника Нуну Кампуша.

Отметим, что лидирующий в УПЛ "Шахтер" в пятницу, 17 ноября в рамках 16-го тура примет "Александрию", которая занимает 10-е место.