Руководство "Реала" не довольно травмами Бэйла и хочет продать свою звезду за 70-80 миллионов евро

Полузащитник Гарет Бэйл может покинуть "Реал". "Королевский клуб" рассматривает возможность продажи игрока, информирует AS.

Несмотря на то, что Бэйл перешел в "Реал" летом 2013 года за 100,7 млн евро, 28-летний валлиец имеет большие шансы покинуть команду по завершении сезона-2017/18. Причиной являются частые травмы полузащитника. К тому же, в последнее время Бэйл не демонстрировал мощной игры, которую ожидало руководство мадридского клуба.

Нынешняя трансферная стоимость валлийца оценивается в 70-80 млн евро.

Следует отметить, что в прошлое межсезонье Бэйл мог покинуть "Реал" и перейти в "Манчестер Юнайтед" за большую сумму, однако остался в Мадриде, о чем в "Королевском клубе" уже успели пожалеть.