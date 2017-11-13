На капитальный ремонт НСК "Олимпийский" к финалу Лиги чемпионов выделено 103 миллиона гривен

В Киеве к финалу Лиги чемпионов планируют капитально отремонтировать НСК "Олимпийский". Об этом в комментарии 44.ua сообщил заместитель генерального директора по капитальному строительству ГП "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" Александр Филимонов.

"В рамках выполнения решения Кабмина о надлежащей подготовке к финалу Лиги чемпионов УЕФА Министерством молодежи и спорта был издан приказ о мероприятиях по подготовке стадиона НСК "Олимпийский" к проведению финальных игр. Был подготовлен соответствующий проект, который прошел государственную экспертизу", - сообщил Филимонов.

Читайте такжеНСК "Олимпийский" начал набор стюардов для финала Лиги чемпионов в КиевеКапитальный ремонт, на который выделили 103 млн грн, планируется начать в декабре этого года, а закончить работы намерены к концу апреля 2018-го.

"Перечень объемов работ достаточно большой, поэтому нужно подготовить стадион с тем, чтобы не ударить в грязь лицом. Будем ремонтировать освещение, информационные табло, гидроизоляцию кровли и конструкций, также благоустроим территорию стадиона и заменим IP-камеры видеонаблюдения", - добавил Филимонов.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18 состоится 26 мая следующего года в Киеве.