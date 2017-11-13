Экс-президент ФФУ Коньков резко раскритиковал нынешнее руководство федерации (видео)

Экс-президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков критически охарактеризовал работу своих преемников.

В интервью программе "ПроФутбол" бывший глава ФФУ затронул ряд актуальных в прошлом и сейчас тем, высказав по ним свое мнение.

В частности, Коньков прокомментировал скандал с покупкой некачественных пакистанских мячей для детского футбола по завышенным ценам, а также рассказал о деньгах на строительство базы для сборной Украины. Эти средства в результате бесследно пропали.

«Я соединил деньги УЕФА и ФИФА, и нам хватало на постройку манежа и небольшого стадиона в Вышгороде, но быстро включились люди, которые начали обвинять меня в краже 27 миллионов. Ко мне в дом ломились люди с автоматами и хотели найти документы», - сообщил Коньков.

Кроме того, экс-глава ФФУ прокомментировал слухи о своей тесной связи с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем:

«Конечно, я ходил к Януковичу, но не решать свои личные проблемы, а чтобы приняли программу о помощи детско-юношескому футболу».

Коньков резко раскритиковал нынешнее руководство ФФУ.

«У меня есть пожелание к федерации, чтобы они еще больше политиков пригласили. Они в Верховной Раде уже навели порядок, все так классно, вот и в футболе нужно больше политиков, ведь они в состоянии помочь», - саркастически сказал Анатолий Коньков.

Напомним, Анатолий Коньков занимал пост президента Федерации футбола Украины со 2 сентября 2012 года по 23 января 2015-го. Он досрочно сложил с себя полномочия руководителя, которые впоследствии перешли нынешнему шефу организации Андрею Павелко.