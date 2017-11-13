Шевченко и его тренерский штаб согласились на понижение зарплат - СМИ

Главный тренер сборной Украины и его помощники могут подписать новые контракты с Федерацией футбола Украины на условии понижения своих окладов, сообщает телеканал "Футбол 1".

По информации источника, именно такое условие продолжения сотрудничества ныне рассматривается в ФФУ. При этом отмечается, что Шевченко и его помощники согласны с подобным вариантом и готовы переподписать контракты с понижением своих зарплат.

Президент ФФУ Андрей Павелко, комментируя ситуацию, отметил, что его организация хочет оптимизировать финансирование, для чего в ближайшее время проанализирует все существующие для этого возможности.

Читайте такжеНовая жизнь сборной – волевая победа с новичками в составе«Конечно, мы бы хотели, чтобы оптимизация растрат была эффективной. У нас есть время проанализировать те или иные возможности для тренерского штаба, сделав выводы, как мы будем жить дальше, какие цели поставим, а также с кем будем развивать украинский футбол и национальную сборную», — сказал Павелко в интервью программе "Великий футбол".

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко продолжит работу на посту главного тренера сборной Украины до конца Евро-2020, хотя контракт со специалистом официально еще не переподписан.

Напомним, сборная Украины под руководством Шевченко не смогла попасть на чемпионат мира-2018, заняв третье, непроходное место в своей отборочной группе.