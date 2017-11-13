Несу ответственность перед болельщиками, потому что можешь испортить им выходные - Хацкевич (видео)

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о молодых игроках и о целях команды на сезон.

Основной потерей клуба наставник назвал продажу Андрея Ярмоленко.

«Нам удалось продать Андрея Ярмоленко, клуб совершил хорошую сделку, а для самого игрока это шаг вперед. Как для тренера, это потеря, но я хотел его отпустить, ведь ему уже было тяжело находить мотивацию. По-человечески я рад за Андрея. Пока его заменить не получается. У Цыганкова то травмы, то опыта не хватает, хотя парень достаточно интересный. В атаке мы потеряли очень много, ведь Андрей мог в одиночку решить исход матча. В плане результата мы тоже потеряли», — сказал Хацкевич в интервью программе "ПроФутбол".

Особо Хацкевич остановился на молодых игроках "Динамо".

«В моем понимании Шепелев, Буяльский и Цыганков – будущее киевского «Динамо». Буяльский уже более опытный парень. То, что Шепелева и Цыганкова будет штормить, мы понимали. Две-три игры они могут сыграть на одном уровне, а потом будет спад. Сейчас много шансов предоставляем молодым ребятам, но стабильности мы от них еще будем долго ждать.

На сегодня у нас большой возрастной перепад: 19-20 и 30 лет. Середины – которым по 24-26 лет – всего лишь два-три человека", - отметил Хацкевич.

Главный тренер столичного клуба прокомментировал то, что далеко не всегда команда оправдывает ожидания болельщиков в этом сезоне.

"Несу огромную ответственность за результат, учитывая эксперименты и ввод молодежи в состав. Самая большая ответственность – перед болельщиками, потому что можешь испортить им выходные. Они приходят поболеть за команду, переживают, а результата нет. Нужно набраться терпения, зимой усилить команду. У нас хорошая молодежь.

Задачи «Динамо»: первое место в группе Лиги Европы, пройти дальше в Кубке Украины. Нужно не потерять свои очки, максимально хорошо выступить в украинском чемпионате. Мы участвуем в трех турнирах, так что задач хватает», – сказал Хацкевич.

Напомним, "Динамо" занимает вторую позицию в чемпионате страны. Отставание от "Шахтера" составляет 7 очков. Также "Динамо" досрочно пробилось в весеннюю стадию Лиги Европы.