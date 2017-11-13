Только 7 клубов УПЛ из 12-ти поддержали идею "Динамо" о переигровке матча с "Мариуполем"

Стали известны результаты опроса, который проводила украинская Премьер-лига (УПЛ) среди клубов чемпионата Украины относительно скандального матча 7 тура "Мариуполь" - "Динамо".

Об этом сообщили в эфире программы "Великий футбол". По итогам опроса семь клубов проголосовали за то, чтобы матч все же состоялся, как того просит киевское "Динамо". Поддержали просьбу столичной команды "Заря", "Карпаты", "Олимпик", "Зирка", "Александрия", "Сталь" и "Черноморец".

Читайте такжеАпелляционный комитет перенес рассмотрение дела по матчу "Мариуполь" – "Динамо"Против проголосовали "Шахтер", "Ворскла" и сам "Мариуполь". "Верес" воздержался, заявив, что в этом вопросе важно только мнение мариупольского клуба.

Отметим, что Апелляционный комитет Федерации футбола Украины окончательное решение по делу матча "Мариуполь" - "Динамо" должен огласить во вторник, 14 ноября.

Как ранее сообщал УНИАН, футбольный клуб "Мариуполь" отказал киевскому "Динамо" в переигровке матча 7 тура украинской Премьер-лиги.