Обидчик Украины сборная Хорватии стала 28-м из 32 участников чемпионата мира-2018

В греческом Пирее на стадионе "Георгиос Караискакис" состоялся ответный поединок стадии плей-офф в рамках европейской квалификации ЧМ-2018.

Сборные Греции и Хорватии в ответном матче сыграли вничью - 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, по сумме двух матчей хорваты победили команду Греции - 4:1 (именно с таким разгромным счетом завершилась первая игра три дня назад в Загребе).

Сборная Хорватии квалифицировалась на чемпионат мира-2018, став 28-м участником мундиаля.

Осталось определить всего четырех обладателей путевок на финальный турнир. Два из них будут иметь европейскую прописку: в понедельник сыграют Италия против Швеции, а во вторник - Ирландия против Дании.

Напомним, сборная Хорватии была соперником украинской команды в групповом турнире отбора. Хорваты отобрали у "сине-желтых" второе место в группе, украинцы финишировали на непроходном третьем месте.