Роналду изменил своей беременной девушке - The Sun

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду попал в неприятную ситуацию – португальца подозревают в измене своей беременной девушке Джорджине Родригес.

По информации The Sun, звездный португалец провел ночь с моделью Наташей Родригес, которая сама рассказала о ночи с игроком во время реалити-шоу "Любовь на вершине".

"Я знала, что у него есть девушка, но мы мы все равно стали друзьми, между нами было доверие, связь. Та ночь была особенной, но после я сказала, что иду на португальское шоу, и он попросил меня не делать этого", - рассказала Наташа Родригес.

"Я думаю, что использовал меня ради секса. Я не сожалею, потому что это было мечтой, при том, что он предал меня. Когда я отправила ему видео своего тверка в нижнем белье, он сказал, что хочет увидеть меня лично. Ему всегда нравилось мое тело и задница", – рассказала девушка на реалити-шоу.

Напомним, что Криштиану Роналду – отец троих детей, а его девушка Джорджина Родригес в данный момент беременна.