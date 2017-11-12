Сотни хулиганов устроили погром в центре Брюсселя после прохода сборной Марокко на ЧМ-2018

Около 300 человек устроили вечером в субботу, 11 ноября, беспорядки в центре Брюсселя, сообщает столичная полиция Бельгии.

Читайте такжеХарьковский "Металлист-1925" жестко наказал своих фанатов за безумства на НСК "Олимпийский"

Как передает DW.com, это произошло вскоре после того, как футбольная сборная Марокко обыграла на выезде команду Кот-д'Ивуара и квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2018 года в России, попав впервые с 1998 года в финальную часть Мундиаля.

Участники беспорядков били витрины и подожгли по меньшей мере один автомобиль. Полиция была вынуждена применить водометы для разгона хулиганов.

В результате действий футбольных болельщиков ранения получили трое полицейских и один прохожий. Спустя примерно два часа после окончания матча в Абиджане брюссельской полиции удалось взять ситуацию под контроль.