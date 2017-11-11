Сборные Дании и Ирландии не забили друг другу голов в матче плей-офф отбора ЧМ-2018

В Копенгагене завершился первый матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Дании принимала команду Ирландии и свела игру вничью, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 0:0.

Команды провели очень нервную и напряженную, но малоинтересную игру. В первом тайме оба коллектива имели по дному моменту, но выше всяких похвал сыграли вратари.

А после перерыва атакующий пыл обоих коллективов совершенно угас.

Ответный и решающий матч в этой паре состоится во вторник, 14 ноября, в Дублине.