Сборные Дании и Ирландии не забили друг другу голов в матче плей-офф отбора ЧМ-2018
23:36, 11 ноября 2017Футбол
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Игра в Копенгагене завершилась со счетом 0:0.
Дания и Ирландия завершили свой первый матч вничью / Reuters
В Копенгагене завершился первый матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Дании принимала команду Ирландии и свела игру вничью, сообщает официальный сайт турнира.
Матч завершился со счетом 0:0.
Команды провели очень нервную и напряженную, но малоинтересную игру. В первом тайме оба коллектива имели по дному моменту, но выше всяких похвал сыграли вратари.
А после перерыва атакующий пыл обоих коллективов совершенно угас.
Ответный и решающий матч в этой паре состоится во вторник, 14 ноября, в Дублине.
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