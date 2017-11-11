Новая жизнь сборной – волевая победа с новичками в составе

В пятницу сборная Украины по футболу открыла новую страницу своей истории. После неудачного отбора на Чемпионат мира-2018 команда впервые собралась и одержала волевую и крайне важную с психологической точки зрения победу над Словакией.

За несколько дней до игры национальной сборной главный месседж едва ли не года в целом в украинском футболе выдал главный тренер команды. После утверждения главным тренером команды на следующий цикл Андрей Шевченко клятвенно пообещал: «Команда будет играть на Евро-2020. Можете покупать билеты».

Тот факт, что команда обновляется и у нее есть хорошие перспективы, подчеркнул практически каждый

Троллинг футболистов, устроенный СМИ по этому поводу после матча со Словакией во Львове, лидеры команды пережили по-разному. Если автор первого гола в матче Андрей Ярмоленко сказал, что после слов тренера отступать некуда, нужно только побеждать в отборе, то вот его партнер по национальной команде Евгений Коноплянка был более осторожен: Ничего не могу гарантировать».

А вот тот факт, что команда обновляется и у нее есть хорошие перспективы, подчеркнул практически каждый, кто пятничным вечером был на трибунах Арены Львов или у экранов телевизора. Еще за несколько дней до игры, когда Шевченко огласил состав игроков, которые вызываются на предматчевый сбор, было заметно обилие новичков. Многим из них посчастливилось выйти на поле, пусть и в концовке. Но за 10-15 минут игрового времени, каши они явно не испортили.

А игрока, который провел на поле весь матч, Шевченко выделил особо: «Коломойцем доволен, он выполнил большой объем работы. Сделал все, что ему сказали делать, оставалось только забить. А вот брать в сборную тех, кого не знаю, я для галочки не буду. Я слежу за Селезневым и Милевским, но и для остальных открыта дорога в сборную».

В этом матче Шевченко не мог рассчитывать на своих молодых талантов – Коваленко, Зинченко и Беседина, которые, в итоге, мало чем помогли и молодежной команде в важном матче отбора Евро U-19 против сборной Англии (0:2), а вот почему не отправились в молодежную сборную Матвиенко и Соболь остается загадкой.

Наконец, еще одной ложкой дегтя –касательно самой игры - стал пропущенный гол со стандарта, но это традиционная проблема сборной Украины. И пусть она останется в уходящем 2017-м году.

Если мы строим серьезную команду с соответствующими перспективами и задачами, то и относиться к планированию даже таких товарищеских матчей нужно максимально скурпулёзно и ответственно

Еще один серьезный вопрос – к Федерации футбола Украины – количество матчей национальной команды. Андрей Шевченко не перестает повторять практически на каждом шагу о нехватке времени. В разгар отборочного цикла матчи приходится проводить через два дня на третий, а время на подготовку к первому из спаренных матчей ограничивается, максимум, четырьмя днями. Ни о какой тактике, в такие сжатые сроки, речи, конечно, не идет. Сейчас у команды, теоретически, была в распоряжении целая неделя, в течение которой сборная могла в спокойном ритме побыть вместе, чередуя тренировки с контрольными матчами, которые ни к чему не обязывают. В итоге, команда провела лишь один матч и в субботу игроки уже разъезжаются по своим клубам. Между прочим, законной возможностью по-максимуму загрузить игроков в этот период, регламентируемой календарем ФИФА – «окно» для сборных – не пренебрегает практически никто. По два матча в эти дни проводят и гранды - Англия. Испания, Германия, Аргентина, Бразилия, и те же середняки, команды нашего уровня – Польша и наш вчерашний соперник Словакия, который последний матч в этом году проведет во вторник дома с командой Норвегии. Да и относительно бедные команды-аутсайдеры не гнушаются проводить матчи «на перспективу», не несущие никакой турнирной мотивации прямо сейчас. Сборная Украины, по не совсем понятным причинам, ограничилась одной игрой. Да, был вариант со сборной Аргентины, который, по словам Шевченко, он же сам и отменил. Мол, в стране сейчас не так много денег, чтобы выкидывать их на организацию матча с Месси и Ко. Но в мире есть еще немало сборных, которые с удовольствием приехали бы в Украину, или, наоборот, пригласили нашу команду в гости к себе. И далеко не всем из них пришлось бы платить гонорары за игру сильнейшим составом. Месси – один, а сборных много…

Думается, если мы строим серьезную команду с соответствующими перспективами и задачами, то и относиться к планированию даже таких товарищеских матчей нужно максимально скурпулёзно и ответственно. Большое начинается с мелочей.

Кирилл Стадниченко