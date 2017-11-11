Львовские болельщики встретили сборную Украины баннером "Ні натуралізації"

Болельщики национальной сборной Украины во Львове высказали свое отношение к натурализации футболистов, сообщает Isport.

Во время товарищеской игры со сборной Словакии на трибунах заполненной Арены Львов появился баннер со словами "Ні натуралізації".

Не понятно, кому посвящается баннер - ФФУ, натурализованному ранее Марлосу, который в матче со Словакией отметился голевой передачей, или Исмаили, которого по слухам в ближайшее время хотят натурализовать.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины обыграла команду Словакии в товарищеском матче во Львове со счетом 2:1.