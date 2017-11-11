Львовские болельщики встретили сборную Украины баннером "Ні натуралізації"
11:09, 11 ноября 2017Футбол
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Непонятно кому конкретно посвящен баннер - уже натурализованному Марлосу, или его партнеру по донецкому "Шахтеру" Исмаили, которому планируют предоставить украинское гражданство в ближайшее время, а может и Федерации футбола Украины, в целом.
Львовские болельщики высказались против натурализации футболистов / Isport
Болельщики национальной сборной Украины во Львове высказали свое отношение к натурализации футболистов, сообщает Isport.
Во время товарищеской игры со сборной Словакии на трибунах заполненной Арены Львов появился баннер со словами "Ні натуралізації".
Не понятно, кому посвящается баннер - ФФУ, натурализованному ранее Марлосу, который в матче со Словакией отметился голевой передачей, или Исмаили, которого по слухам в ближайшее время хотят натурализовать.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины обыграла команду Словакии в товарищеском матче во Львове со счетом 2:1.
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