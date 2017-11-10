Игрок сборной Украины Коноплянка: не могу гарантировать выход на Евро-2020

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о победе в товарищеском матче над Словакии в послематчевом общении со СМИ, сообщает SportArena.

После игры Коноплянка, прежде всего, поблагодарил болельщиков за поддержку, а также рассказал о желании выйти на Евро-2020. «Нереальная поддержка. Спасибо за нее. Мы продолжили свою серию во Львове, — начал вингер. - Гарантировать выход на Евро не могу. Желание будет переполнять — это на сто процентов могу сказать. Шансы большие, все игры впереди, но я пока не могу сказать, что мы точно будем на чемпионате Европы».

Также Коноплянка рассказал о своем голе, которых в итоге стал победным.

Читайте такжеЯрмоленко поддержал экс-одноклубника и партнера по сборной Сидорчука«Это был единственно возможный вариант забить. Если бы защитник на меня выбросился, тогда я бы шел в обводку, а так он пласировался, и я ударил в угол».

Напоследок вингер отметил, что в сборной всячески поддерживают дебютантов, коих сегодня было аж четыре.

«Да, мы конечно, всех поддерживаем. Ребята недолго в команде, но мы все общаемся, чтобы никто не был зажатым. Всем пожелали удачи и дальше».

Напомним, кроме Коноплянки за сборную Украины сегодня забил Андрей Ярмоленко. Благодаря этой победе подопечные Андрея Шевченко продлили серию без поражений во Львове до 15 матчей.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины обыграла команду Словакии во Львове со счетом 2:1.

Свой следующий матч сине-желтые проведут в марте. Это тоже будет товарищеская игра, соперник команды пока не определен.