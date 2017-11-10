Ярмоленко после матча Украина - Словакия: Мой гол — полностью заслуга Марлоса

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко отметил роль Марлоса в своем забитом голе, который позволил сине-желтым сравнять счет в спарринге против Словакии, сообщает SportArena.

На 39-й минуте натурализованный бразилец навязал борьбу сопернику, в результате чего отнял у него мяч и вовремя передал его Ярмоленко, который в касание грамотно переиграл вратаря словаков.

«Мой гол — полностью заслуга Марлоса. Он отобрал мяч и отдал мне. Оставалось только переиграть вратаря. Думаю, что он уже акклиматизировался. После первых матчей было видно, какой он игрок. Самое главное — найти ему правильное применение в сборной», — заявил Ярмоленко после матча.

Читайте такжеШевченко: Я благодарен публике, ведь Львов остался фартовым для сборнойВ то же время один из лидеров сборной Украины подчеркнул, что на таком поле, как было во Львове, крайне непросто играть в футбол и поединок выдался весьма непростым для сине-желтых. «Наверное, сегодня на игре сказалось и качество поля. Оно было не совсем хорошего уровня».

На вопрос о шансах Украины пробиться на Евро-2020, Ярмоленко однозначно дал понять, что другого выхода, кроме как обеспечить путевку на турнир, у команды попросту нет. «Выйдем ли мы на чемпионат Европы? Так сказал наш главный тренер, мы будем все делать для этого, другого пути нет».

В завершении Ярмоленко положительно оценил дебют в национальной команде форварда Ворсклы Юрия Коломойца и других новичков (Артем Шабанов, Александр Андриевский и Сергей Мякушко вышли на замены ближе к концовке встречи).

«Дебют Коломойца оценю нормально, как и всех других новичков. У нас их много было сегодня. Все заслужили этот вызов. Самое главное, что мы победили в этом матче».

Как сообщал УНИАН, матч Ураина - Словакия завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Украины.