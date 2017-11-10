Сборная Швеции обыграла Италию в матче плей-офф отбора ЧМ-2018

В Стокгольме на Френдс Арена завершился первый матч плей-офф отборочного цикла Чемпионата мира-2018, в котором сборная Швеции принимала команду Италии и обыграла соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:0.

Шведы очень активно начали матч и имели ряд моментов в первые 10 минут игры. Но затем итальянцы сумели отодвинуть мяч от своих ворот и выровнять положение на поле. К перерыву счет 0:0 соответствовал происходящему на поле.

А после перерыва шведы сумели вырвать победу. На 61-й минуте отличился Якоб Юханссон. Крафт вбросил аут справа, Тойвонен головой скинул мяч на линию штрафной. Набежавший Юханссон пробил с отскоком от газона, мяч попал в ногу защитнику и юркнул в ближний угол, а дезориентированный Буффон улетел в противоположный угол.

Таким образом, Швеция может оставить 4-кратного чемпиона мира сборную Италии без главного футбольного турнира четырехлетия впервые за 60 лет.

Ответный матч в этой паре состоится 13 ноября в Милане, на знаменитом стадионе "Сан-Сиро".