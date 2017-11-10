Ярмоленко поддержал экс-одноклубника и партнера по сборной Сидорчука
23:03, 10 ноября 2017Футбол
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Игрок "Динамо" выбыл на пять месяцев после травмы и операции на крестообразных связках.
Ямоленко поддержал партнера по сборной / dynamo.kiev.ua
Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко поддержал травмированного Сергея Сидорчука, который выбыл из строя на не менее, чем на пять месяцев, сообщает Sport.ua.
Ярмоленко забил гол в ворота сборной Словакии, после чего задрал футболку, показав надпись «Сидор, мы с тобой».
Как сообщал УНИАН, хавбеку киевского «Динамо» Сергею Сидорчуку сделали операцию в Испании, на восстановление понадобится минимум 5 месяцев.
26-летний игрок повредил переднюю крестообразную связку в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы против швейцарского «Янг Бойз» (2:2).
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