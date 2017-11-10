Ярмоленко поддержал экс-одноклубника и партнера по сборной Сидорчука

Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко поддержал травмированного Сергея Сидорчука, который выбыл из строя на не менее, чем на пять месяцев, сообщает Sport.ua.

Ярмоленко забил гол в ворота сборной Словакии, после чего задрал футболку, показав надпись «Сидор, мы с тобой».

Как сообщал УНИАН, хавбеку киевского «Динамо» Сергею Сидорчуку сделали операцию в Испании, на восстановление понадобится минимум 5 месяцев.

26-летний игрок повредил переднюю крестообразную связку в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы против швейцарского «Янг Бойз» (2:2).