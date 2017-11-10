Шевченко: Я благодарен публике, ведь Львов остался фартовым для сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями после победы в товарищеском матче над Словакией, сообщает SportArena.

На послематчевой пресс-конференции Шевченко поблагодарил фанатов за поддержку, а также отдельно остановился на посредственном качестве газона на Арене Львов.

«Я благодарен публике, ведь Львов остался фартовым для сборной», — начал тренер сборной Украины.

«Я сильно нервничал из-за поля. Во втором тайме оно таки не выдержало, так что я попросил игроков не пасовать на вратаря. Спасибо людям, которые его до трех ночи готовили. Но все же это надо было делать раньше».

Шевченко выразил удовлетворение игрой дебютанта сборной Юрия Коломойца, но отметил, что следит и за другими форвардами.

«Коломойцем доволен, он выполнил большой объем работы. Сделал все, что ему сказали делать, оставалось только забить. А вот брать в сборную тех, кого не знаю, я для галочки не буду. Я слежу за Селезневым и Милевским, но и для остальных открыта дорога в сборную».

Также Шевченко остался доволен игрой бразильца Марлоса, который сегодня неожиданно сыграл плеймейкера.

«Игрой Марлоса доволен. Ему сегодня нашли новую позицию, и он сыграл очень хорошо, отдал голевой пас».

Напоследок тренер сине-желтых отметил, что надеется на сильных спарринг-партнеров и в новом году.

«Мы постоянно в поиске спарринг-партнеров. Очень хотелось бы сыграть против такой же сильной команды как Словакия в марте».

Как сообщал УНИАН, сборная Украины первой пропустила, но выиграла матч благодаря голам своих лидеров Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки.

Эта игра была последней для национальной команды в 2017-м году. Ранее команда лишилась шансов сыграть на чемпионате мира-2018, так что следующий официальный матч она сыграет не ранее осени 2018-го.