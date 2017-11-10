Сборная Украины обыграла команду Словакии в товарищеском матче во Львове

Во Львове завершился товарищеский матч футбольных сборных Украины и Словакии, в котором украинская команда одержала волевую победу над соперником.

Игра завершилась со счетом 2:1.

Словаки активнее начали матч и на 9-й минуте открыли счет. После навеса со штрафного с левого фланга Хамшик сумел нанести удар головой. Пятов несложный мяч отбил перед собой и Лукаш Штетина успел на добивание - 0:1.

Впрочем, уже до конца первого тайма, на 39-й минуте, хозяева сумели сравнять счет. На 39-й минуте Марлос перехватил мяч вблизи штрафной словаков и вывел один на один с голкипером Андрея Ярмоленкою Легионер немецкой "Боруссии" из Дортмунда нанес точный удар.

Судьба матча была решена в начале второго тайма, на 54-й минуте, когда Эдуард Соболь перехватил мяч в центре поля и сразу сделал передачу вперед на Евгения Коноплянку. Еще один украинский легионер немецкой команды Бундеслиги "Шальке-04" из Гельзенкирхена сам дошел до штрафной команды Словакии и из-под защитника точно пробил в дальний угол - 2:1.

Таким образом, украинцы добыли победу в последнем матче в 2017-м году.