Молодежная сборная Украины проиграла Англии в матче отбора Евро-2019

На столичной Оболонь-Арене завершился матч отборочного цикла чемпионата Европы-2019 среди молодежных команд, в котором сборная Украины проиграла команде Англии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 0:2.

Гости имели солидное преимущество на протяжении всей игры и в каждом из таймов забили по голу.

На 16-й минуте форвард «Ливерпуля» Доминик Соланке оказался на линии штрафной и пробил из-под ноги Павла Лукьянчука, после чего мяч влетел в угол ворот. А на 62-й минуте самый активный игрок в этом матче Демарай Грей прострелил с фланга, и Лукьянчук, пытаясь выбить мяч, срезал его в собственные ворота.

Таким образом, у сборной Англии 13 очков в 5 матчах и уверенное лидерство в турнирной таблице. Далее идут сборные Нидерландов - 8 очков (5 игр), Шотландии - 6 (3) и Украины - 5 (3)