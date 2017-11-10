Молодежная сборная Украины проиграла Англии в матче отбора Евро-2019

20:59, 10 ноября 2017
Футбол
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Игра завершилась со счетом 0:2.

Украинская молодежка уступила команде Англии / ffu.org.ua

На столичной Оболонь-Арене завершился матч отборочного цикла чемпионата Европы-2019 среди молодежных команд, в котором сборная Украины проиграла команде Англии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 0:2.

Гости имели солидное преимущество на протяжении всей игры и в каждом из таймов забили по голу. 

На 16-й минуте форвард «Ливерпуля» Доминик Соланке оказался на линии штрафной и пробил из-под ноги Павла Лукьянчука, после чего мяч влетел в угол ворот. А на 62-й минуте самый активный игрок в этом матче Демарай Грей прострелил с фланга, и Лукьянчук, пытаясь выбить мяч, срезал его в собственные ворота.

Таким образом, у сборной Англии 13 очков в 5 матчах и уверенное лидерство в турнирной таблице. Далее идут сборные Нидерландов - 8 очков (5 игр), Шотландии - 6 (3) и Украины - 5 (3) 

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Теги: #Украина Евро-2019 U-21#Украина уступила Англии U-21