Хацкевич: У молодых игроков "Динамо" много желания, но мало мысли

Наставник «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о подготовке команды к следующему матчу с «Зиркой» и о том, чем команда занимается во время паузы, связанной с матчами сборных, сообщает официальный сайт столичного клуба:

- В четверг мы собрались вместе с молодежной командой. У ребят, которые по причине травм не попали в сборные, индивидуальная программа. В субботу в 13.00 на базе проведем товарищескую встречу с командой-победителем Лиги АТО. Потом будем ждать возвращения сборников, и с понедельника начнем целенаправленно готовиться к поединку с «Зиркой», - начал тренер.

На вопрос, насколько важно заниматься с первой команды для игроков молодежного состава, Хацкевич заметил: "Конечно, очень важно. Работая вместе с теми же Морозюком, Мораесом, ребята чувствуют совсем другие скорости, где-то не успевают, поскольку и движение, и мышление у ребят из основы выше. Такие тренировки как раз и нужны для того, чтобы молодежь понимала, что на футбольном поле все нужно делать быстрее – думать и исполнять".

Читайте также"Динамо" прервало 5-матчевую серию без побед, обыграв "Ворсклу" (видео)А на вопрос о том, доволен ли тренер работой резервистов на тренировках, посетовал: "У них желания много, а вот мысли на футбольном поле хотелось бы побольше".

Говоря о плотном графике матчей в последнее время и паузе, которая может положительно повлиять на футболистов, Хацкевич отметил: "В таком графике мы работаем уже на протяжении трех месяцев. Из игрового ритма большая часть футболистов первой команды не выпадают, поскольку они разъехались по своим сборным командам. В нашей ситуации такая пауза нужна, прежде всего, для того, чтобы привести себя в оптимальное физическое состояние и быть готовым к дальнейшим поединкам. Следующий месяц также ничем не будет отличаться от трех предыдущих".

Также Хацкевич затронул тему просмотра матча молодежной сборной Украины, в составе которой выступает ряд динамовцев: "Подумаем об этом с Олегом Лужным. Кто-то из нас на стадионе будет. А ребят я хорошо знаю. Дай бог, чтобы они сегодня вышли на поле и победили".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" идет на 2-м месте в УПЛ, а в Лиге Европы команда досрочно обеспечила себе место в весенней части турнира - плей-офф - 1/16 финала.