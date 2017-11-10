"Шахтер" продал более 15 тысяч билетов на матч ЛЧ с "Манчестер Сити" за первые дни

В первые дни продажи билетов реализовано более 15 тысяч билетов на суперматч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити", сообщается в Twitter донецкого клуба.

В клубе отмечают большой ажиотаж вокург билетов на последний матч группового этапа ЛЧ и призывают болельщиков, которые планируют посетить игру, не откладывать в долгий ящик покупку "тикетов".

Как сообщал УНИАН, матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится в среду, 6 декабря, на ОСК "Металлист" в Харькове.