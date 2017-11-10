"Шахтер" продал более 15 тысяч билетов на матч ЛЧ с "Манчестер Сити" за первые дни
16:39, 10 ноября 2017Футбол
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На арене в Харькове ожидается аншлаг.
Билеты на матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" раскупаются с большой скоростью / twitter.com/FCShakhtar
В первые дни продажи билетов реализовано более 15 тысяч билетов на суперматч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити", сообщается в Twitter донецкого клуба.
В клубе отмечают большой ажиотаж вокург билетов на последний матч группового этапа ЛЧ и призывают болельщиков, которые планируют посетить игру, не откладывать в долгий ящик покупку "тикетов".
Как сообщал УНИАН, матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится в среду, 6 декабря, на ОСК "Металлист" в Харькове.
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