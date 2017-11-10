Украина - Словакия: где смотреть товарищеский матч

Товарищеский матч сборных Украины и Словакии покажут сразу два украинских телеканала.

Общенациональный телеканал "Украина" начнет трансляцию за 5 минут до начала игры - в 19.55. Закончится прямой эфир из Львова сразу по окончании игры - в 22.00.

Специализированный спутниковый телеканал "Футбол 2" начнет показ с предматчевой студии в 19.15. Сразу после матча студия продолжит работу, где специалисты будут разбирать игру с 21.55 до 22.30.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Словакия состоится сегодня на "Львов-Арене". Начало игры в 20.00.