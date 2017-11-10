Сборная Украины является фаворитом в матче против Словакии на ставках букмекеров

Сборная Украины по футболу является фаворитом на котировках букмекерских контор накануне товарищеского матча с командой Словакии, сообщает специализированный портал BetExplorer.

Портал собрал данные 25 ведущих контор, где средний коэффициент на победу сборной Украины составляет 2,03 к 1. На ничью можно поставить из рассчета 3,15 к 1, а на победу команды Словакии - 3,85 к 1.

Наибольшую уверенность в успехе сборной Украины проявляют ананлитики Tipico, где ставка на победу украинцев оценивается всего в 1,95.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Словакия состоится сегодня, 10 ноября, на "Львов-Арена". Начало игры в 20.00.