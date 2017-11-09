Сборная Хорватии разгромила Грецию в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2018

В Загребе и Белфасте завершились первые матчи раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2018, в которых сборная Хорватии разгромила команду Греции, а сборная Северной Ирландии уступила Швейцарии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч в Загребе завершился со счетом 4:1.

Хорваты предсказуемо мощно начали матч и сумели подавить соперника, забив два гола уже в первые 20 минут игры. На 13-й минуте счет открыл Лука Модрич, кторый реализовал пенальти. А на 19-й точный удар удался Николе Калиничу. Греки ответили точным ударом на 30-й минуте в исполнении Сократиса Папастатопулоса, но уже спустя 3 минуты - на 33-й - Иван Перишич восстановил преимущество хозяев поля в два гола.

А в самом начале второго тайма, на 49-й минуте, Андрей Крмарич установил итоговый счет матча - 4:1 в пользу команды Хорватии, которая видится теперь явным фаворитом в борьбе за путевку на ЧМ-2018.

В другой паре, в Белфасте игра была гораздо менее яркой и завершилась минимальной победой гостей. Единственной гол на 56-й минуте забил Рикардо Родригес, который реализовал пенальти - 0:1 в пользу сборной Швейцарии.

Ответные матчи в этих двух парах состоятся в воскресенье, 12 ноября.

Как сообщал УНИАН, 10-11 ноября также состоятся первые матчи в парах Швеция - Италия и Дания - Ирландия.