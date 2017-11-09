Adidas презентовал официальный мяч ЧМ-2018 (видео)

В Москве презентован официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается в официальном YouTube канале производителя мячей Adidas.

Мяч получил название Telstar 18.

В презентации приняли участие главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, бывший полузащитник команды Хаби Алонсо, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и футбольный фристайлер Арно Гарнье.

Месси отметил, что ему понравился дизайн мяча.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.