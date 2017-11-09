Adidas презентовал официальный мяч ЧМ-2018 (видео)
19:19, 09 ноября 2017Футбол
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Мяч получил название Telstar 18.
Представлен официальный мяч чемпионата мира-2018 по футболу / instagram.com/adidasfootball/
В Москве презентован официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается в официальном YouTube канале производителя мячей Adidas.
Мяч получил название Telstar 18.
В презентации приняли участие главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, бывший полузащитник команды Хаби Алонсо, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и футбольный фристайлер Арно Гарнье.
Месси отметил, что ему понравился дизайн мяча.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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