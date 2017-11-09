Шевченко накануне матча Украина-Словакия: Рады вернуться во Львов и ожидаем хорошей поддержки

Главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне товарищеского матча с командой Словакии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

После двухлетней паузы, связанной с дисквалификацией «Арены Львов», национальная сборная приехала в город Льва, где болельщики устроили футболистам и тренерскому штабу достойную поддержку. Ожидает сборная такого же приема и на самой арене.

«Наша команда рада, что вернулась во Львов. Мы благодарим болельщиков за горячую встречу возле отеля, в этом городе всегда приятно играть. Те, кто не успели получить автограф или сделать фото с футболистом, будет иметь возможность «поймать» игроков на завтрашней утренней прогулке», - отметил Шевченко.

Наставник «сине-желтых» также отметил сильные стороны будущего оппонента, сделав акцент на выходе подопечных Яна Козака в атаку.

«Словакия – хорошая команда. Мы просматривали несколько поединков и делали акцент на встречи с англичанами. Наш соперник имеет в составе хороших исполнителей, тренер пропагандирует атакующий, комбинационный футбол. Конечно, полузащитник Марек Хамшик – один из лидеров сборной, который играет ключевую роль для команды. Два центральных защитника также оставили хорошее впечатление, они хорошо начинают атаку. Словаки умело держат мяч и демонстрируют привлекательный футбол: команда и ее стиль игры заслуживают уважения».

Главный тренер национальной команды заверил, что завтра за сборную дебютируют сразу несколько исполнителей.

Читайте такжеШевченко взял во Львов на товарищеский матч Украина - Словакия 21 футболиста«Мы будем выпускать на поле тех, кто готов, кто-то из новичков будет играть со старта. Наш тренерский штаб планирует использовать все замены. Мякушко мы вызывали не только из-за того, что он хорошо пробивает штрафные, ведь у нас есть группа игроков, которые хорошо исполняют стандарты. У футболиста «Карпат» есть игровые качества, которые заставили нас обратить на него внимание. Если Сергей выйдет на поле, возможно он сможет порадовать своих болельщиков».

Александра Караваева, который также принял участие в предматчевой пресс-конференции, представители масс-медиа спросили про атмосферу в команде, мотивацию на спарринг и нововведения от Андрея Шевченко – посвящение в коллектив песней.

«Вызов в сборную – это честь и гордость для каждого. Спросите юных футболистов – все хотят защищать цвета сборной. Мотивация всегда зашкаливает, несмотря от уровня игры, официальная отборочная или товарищеская. Атмосфера в сборной отличная. Мы много общаемся друг с другом, что сближает нас. Посвящение новичков – хорошая инициатива, все переживают перед исполнением песен, ведь мы все-таки не профессиональные певцы. Впрочем, это идет на пользу адаптации, поэтому спасибо тренерскому штабу за такое нововведение».

После пресс-конференции национальная сборная команда Украины провела тренировку на поле львовской «Арены Львов».

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Словакия состоится 10 ноября на "Львов-Арене". Начало игры - в 20.00