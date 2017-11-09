Как Львов после двухлетнего перерыва встречал сборную Украины (видео, фотогалерея)
17:36, 09 ноября 2017Футбол
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Андрей Шевченко поприветствовал болельщиков на украинском языке.
Андрей Шевченко во Львове / УНИАН
Сборная Украины впервые после двухлетнего перерыва прибыла во Львов.
Львовские болельщики бурно и тепло приняли национальную команду. При выходе из автобуса главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поприветствовал фанатов на украинском языке, а его подопечные явно были приятно удивлены такой встрече.
Видео выложил в Facebook помощник Андрея Шевченко в национальной команде Николай Васильков.
Напомним, завтра в 20.00 сборная Украины проведет последний в 2017 году матч - против Словакии, который будет товарищеским.
Как сообщал УНИАН, тренерский штаб взял на поединок во Львов 21 игрока.
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