В Нью-Йорке состоялся турнир памяти Лобановского

В Нью-Йорке почтили память великого украинского тренера Валерия Лобановского, который возглавлял «Динамо», «Днепр», а также сборные СССР и Украины. На американской земле состоялся традиционный мемориал, в котором победу одержала единственная команда из Украины.

Об этом сообщил Xsport со ссылкой на "Спорт-Экспресс в Украине".

В этом году участие в турнире приняли 6 команд, разделенные на 2 равные группы. Нашу страну представляла сборная Одессы, в составе которой выступали известные в недавнем прошлом игроки Игорь Шуховцев, Валентин Полтавец, Александр Косырин, Виктор Доценко, Сергей Билозор, Евгений Луценко.

Сначала украинская команда в групповом раунде крупно обыграла «Кингз Бай Вэй» (5:0), а после этого одолела «Карпаты Йонкерс» (4:0).

В финале украинский коллектив одолел сборную Нью-Йорка со счетом 4:2 и взял главный приз на турнире имени Лобановского.