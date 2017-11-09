Шевченко взял во Львов на товарищеский матч Украина - Словакия 21 футболиста

Футболисты сборной Украины отправились во Львов, где проведут товарищеский матч с командой Словакии, сообщает Команда 1.

Главный тренер национальной сборной Украины берет с собой 21 игрока.

Ранее, из-за травм Ракицкого, Кравца, Степаненко, Гармаша и Буяльского тренерский штаб вынужден был довызывать других игроков. Но, к примеру, Беседин в итоге вернулся в молодежную сборную.

В составе основной сборной, на игру во Львов отправляются:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Максим Коваль (Динамо);

Защитники: Евгений Хачериди (Динамо), Иван Ордец (Шахтер), Богдан Бутко (Шахтер), Николай Матвиенко (Ворскла), Александр Караваев (Заря), Александр Сваток (Заря), Артем Шабанов (Олимпик), Эдуард Соболь (Славия, Чехия), Александр Кучер (Кайсериспор, Турция);

Полузащитники: Марлос (Шахтер), Александр Андриевский (Заря), Сергей Мякушко (Карпаты), Вячеслав Танковский (Мариуполь), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Андрей Ярмоленко (Боруссия Д, Германия), Руслан Ротань (Славия, Чехия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция);

Нападающий: Юрий Коломоец (Ворскла).

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Словакия состоится 10 ноября на Львов-Арене. Начало игры - в 20.00.