"Динамо" изменило позицию по Мариуполю после вмешательства Порошенко - СМИ

Стали известны подробности происходящего вокруг матча 7-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Динамо», который не состоялся из-за неявки столичного клуба в Мариуполь.

Как стало известно Tribuna.com, «Динамо» изменило свою позицию после вмешательства президента Украины. Петр Порошенко был очень недоволен поступком «Динамо», который вышел за пределы спорта.

Представители киевского клуба на заседании УПЛ признали свою вину и попросили клубы разрешить им все-таки сыграть в Мариуполе без особых гарантий безопасности.

Апелляционный комитет ФФУ готов принять это признание как аргумент в пользу «Динамо» и не засчитывать ему техническое поражение. Но требует, чтобы свое согласие дали все клубы УПЛ, причем в срочном порядке. Апелляционный комитет собирается принять решение уже завтра, 10 ноября.

При этом, как сообщают источники, не все клубы готовы поддержать «Динамо» и позволить ему провести матч в Мариуполе. Это может спровоцировать еще больший конфликт внутри УПЛ.

Если же решение о проведении матча будет положительным, то его возможная дата – 14 ноября.