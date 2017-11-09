Новички сборной Украины спели русскую "попсу" на посвящении в команду (видео)

Сразу пять новичков сборной Украины прошли посвящение в национальную команду.

Традиционно футболисты исполняли песни, а "старожилы" и тренерский состав поддерживали их аплодисментами.

Полузащитник Сергей Мякушко ("Карпаты") и нападающий Юрий Коломоец ("Ворскла") исполнили дуэтом песню "Крошка моя" группы "Руки Вверх".

Их партнер по команде Артем Шабанов ("Олимпик") не стал менять репертуар, выбрав также "Руки Вверх". Он спел композицию "Он тебя целует".

А напоследок Александр Андриевский ("Заря"), Вячеслав Танковский ("Мариуполь") и Александр Сваток ("Заря") исполнили хит Макса Барских "Туманы".

Отметим, что товарищеский поединок Украина – Словакия состоится 10 ноября на стадионе "Арена Львов".