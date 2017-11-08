УПЛ и ФФУ обсудили глобальную реформу украинского футбола

Cегодня состоялось рабочее совещание при участии президента ФФУ Андрея Павелко, президента УПЛ Владимира Генинсона, руководителя рабочей группы по реформированию Александра Бандурко, а также представителей клубов, которые обсуждали реформу системы соревнований в украинском футболе.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, рабочая группа вынесла на рассмотрение Исполкома ФФУ предложения по оптимизации структуры соревнований:

— в украинской Премьер-лиге остается 12 клубов с перспективой расширения до 16 начиная с сезона-2019/2020;

— В Первой лиге остается 18 клубов;

— начиная с сезона-2019/2020 будут проводиться соревнований Национальной футбольной лиги (3 группы по 16 участников). В нее войдут клубы нынешней Второй лиги, а также команды аматорской лиги.

На окончательную реорганизацию футбольных турниров Украины отводится два года. Сообщается, что формат следующего сезона-2018/2019 останется без изменений.