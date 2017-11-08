Российского футбольного тренера обвинили в избиении и унижении девушек

Американская футболистка Дэни Фоксховен, которая в 2012 году выступала за российскуб команду команду «Энергия» (Воронеж), обвинила тренера Ивана Саенко в систематических унижениях.

«Однажды я сидела на газоне во время тренировки, тренер подошел, схватил меня за ухо и дал пощёчину. Я ничего не понимала. Переводчик сказал, что, по словам Саенко, если я буду сидеть на холодной траве, это может мне навредить. Тренер говорил, что большая часть людей предпочли бы видеть нас голыми, что из нас бы получились лучшие проститутки, чем футболистки. Он называл нас шлюхами и идиотками. Однажды он ударил одну из девушек по лицу», — цитирует Фоксховен The Times.

Читайте такжеОлимпийская чемпионка Гуцу жалеет, что разгласила имя своего насильника (видео)Кроме того, по словам американки, тренер часто делал комментарии расистского характера в адрес двух темнокожих девушек из Камеруна, которые играли в команде.

Футболистка заявила, что спортсменок заставляли пить множество витаминов, а позже начали делать инъекции. Когда Фоксховен вернулась в США, она сдала положительный тест на анаболические стероиды.