Накануне матча со Словакией сборная Украины осталась всего с одним нападающим

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин покинул расположение национальной сборной Украины и присоединился к молодежной сборной, которая ведет подготовку к матчам отбора на Евро-2019 среди 21-летних.

Ранее игрок был вызван на контрольный матч национальной сборной Украины против Словакии, однако официальный сайт ФФУ сообщает, что Беседин по решению тренерского штаба Андрея Шевченко отправился в молодежную сборную.

Сборная Украины (U-21) 10 ноября сыграет матч квалификации Евро-2019 против сверстников из Англии, а 14-го числа на выезде сыграет с Шотландией.

В то же время национальная сборная Украины 10 ноября во Львове проведет товарищеский матч со сборной Словакии. С учетом травмы Артема Кравца и уходом Беседина в молодежную сборную в распоряжении Андрея Шевченко остался всего один форвард - это новичок главной команды страны Юрий Коломоец из "Ворсклы".