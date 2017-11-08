Капитан "Динамо" Сидорчук перенес операцию в Барселоне и проведет без футбола пять месяцев

Хавбек "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук перенес операцию на проблемном колене и в ближайшие месяцы будет занят восстановлением.

Игрок получил повреждение в домашнем матче "Динамо" против "Янг Бойз" в Лиге Европы, а после этого определенное время ушло на уточнение диагноза, так как были надежды избежать хирургического вмешательства.

Тем не менее, как сообщает Команда 1, в Барселоне Сидорчуку уже сделали операцию на колене, а в пятницу футболист вернется в Киев и начнет восстановление. Согласно информации СМИ, Сидорчук будет оставаться вне футбола как минимум пять месяцев.

В нынешнем сезоне Сергей Сидорчук провел 19 матчей во всех турнирах в клубе и в сборной и забил 1 гол. Отметим, что после продажи Андрея Ярмоленко в "Боруссию" Сидорчук был выбран новым капитаном "Динамо".