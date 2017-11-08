В "Черноморце" назвали отставку Дулуба "выдумками желтой прессы"

Генеральный директор ФК «Черноморец» (Одесса) Анатолий Мисюра ответил на самые актуальные вопросы о текущей деятельности клуба в интервью "Думской".

В частности, на вопрос об уходе нынешнего главного тренера команды Олега Дулуба он отреагировал так:

Комментировать выдумки «желтой прессы» я, как и главный тренер нашей команды Олег Дулуб, не намерен (Олег Анатолиевич сказал об этом на одной из пресс-конференций. – Думская.). Советую вам обратиться к первоисточнику данной информации и получить непосредственные ответы от ее авторов. Мне и самому интересно, откуда они взяли эти данные и зачем так активно распространяют их в средствах массовой информации.

Читайте такжеНаставник "Черноморца" Дулуб после победы над "Динамо" признан лучшим тренером тураО возможном приходе в "Черноморец" тренера Константина Фролова функционер заявимл следующее:

– Всему свое время. Если это случится – соответствующее сообщение будет опубликовано на официальном сайте ФК «Черноморец». Пока все это – лишь разговоры.

А говоря о премиальных за победу в матчет УПЛ с киевским «Динамо» заметил:

– Выплата премиальных – это внутренний вопрос клуба. Премировать команду может только президент нашего футбольного клуба. Соответственно никаких разговоров о деньгах мы ни с кем "извне" не ведем. У нас работает спортивный принцип «Побеждает сильнейший!».

Как сообщал УНИАН, ранее ряд СМИ поспешили отправить в отставку Олега Дулуба, назначив на его место Константина Фролова.