Началась продажа билетов на матч Лиги Европы "Динамо" - "Партизан"

Стартовала продажа билетов на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы 2017/18 «Динамо» (Киев, Украина) - «Партизан» (Белград, Сербия), сообщает официальный сайт столичного клуба.

Билеты можно приобрести в кассах НСК «Олимпийский» (Троицкая площадь, возле метро «Олимпийская») и стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского (ул. Грушевского, 3).

Время работы касс - с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 11:00 до 18:00 в выходные, перерыв с 13:00 до 14:00.

Стоимость билетов - 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350, 400, 800 гривен.

Как соощал УНИАН, матч "Динамо" - "Партизан" состоится 7-го декабря на НСК «Олимпийский» (начало - в 20:00). Первый матч в Белграде завершился со счетом 3:2 в пользу вице-чемпиона Украины.