Коноплянка и Бутко могут пропустить товарищеский матч Украина - Словакия

Игрок команды немецкой Бундеслиги "Шальке-04" (Гельзенкирхен) и сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка может пропустить товарищеский матч национальной команды против сборной Словакии, сообщает Команда1.

Если с мышцей у игрока все в порядке, то появилась другая проблема — заболело горло, из-за чего он, собственно, и пропустил вечернюю тренировку на УТК имени Банникова во вторник. Тяжело сказать, станут ли рисковать тренеры здоровьем футболиста в пятницу.

Под вопросом участие в матче со Словакией и защитника Шахтера Богдана Бутко. Сразу после обеда он вместе с доктором команды Ашотом Худаевым поехал в больницу. «Уже неделю постоянно болит живот, — сказал Богдан после возвращения из клиники. — Провели обследование и, к счастью, ничего страшного не обнаружили. Сказали, что это нагрузочное».

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Словакия состоится 10 ноября на "Львов-Арене". Начало игры в 20.00.