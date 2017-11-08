ПСЖ должен увеличить доход на 80 млн евро, чтобы соблюсти финансовый фэйр-плей

Французский футбольный клуб "Пари-Сен Жермен" должен доказать УЕФА, что способен увеличить собственный доход на 80 миллионов евро, чтобы не нарушить правила финансового "фэйр-плей" (ФФП), сообщает SportArena со ссылкой на RMC Sport.

УЕФА 1 сентября начал расследование относительно соблюдения парижским клубом правил ФФП после огромных трат в летнее трансферное окно.

В начале октября в Ньоне состоялось слушание Следственной палаты УЕФА по финансовому контролю, на котором представители ПСЖ предоставили свой отчет.

По информации издания, у следователей больше нет претензий к клубу относительно контрактов Неймара, перешедшего из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро, и арендованного у "Монако" Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов.

Таким образом, ПСЖ не грозит никаких санкций в текущем сезоне, однако парижане должны доказать европейскому футбольному органу, что способны увеличить доходную часть бюджета на 80 миллионов евро.

Читайте такжеИгроки "ПСЖ" Неймар и Кавани едва не подрались за право бить пенальтиНад этим боссы клуба уже работают, а одним из вариантов решения проблемы является продажа в следующее трансферное окно нескольких футболистов, среди вероятных вариантов называются Анхель Ди Мария и Лукас Моура.

Впрочем, вырученных от их продажи средств не хватит, поэтому также ведется работа по привлечению дополнительных средств по другим статьям бюджета, среди которых продажа билетов, увеличение доходов от продажи ТВ-прав и увеличение спонсорских контрактов.

В случае с последними речь идет о некатарских международных брендах (в первую очередь — это два основных партнера клуба Nike и Emirates), так как привлечение средств из Катара и связь с местными государственными структурами может быть рассмотрена УЕФА как обход правил ФФП.

Ожидается, что расследование Следственной палаты УЕФА завершится не ранее конца декабря / начала февраля.

Как сообщал УНИАН, ранее решь шла о том, что ведущий французский клуб могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение ФФП. В частности, поспособствовать этому решению готовы были "Барселона" и ряд других европейских клубов-грандов.