ФИФА снова оштрафовала ФФУ за поведение фанатов

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Украины (ФФУ) на 39 тысяч швейцарских франков за нарушения со стороны болельщиков на матчах отбора на чемпионат мира-2018 с Косово (2:0) и Хорватией (0:2), информирует SportArena со ссылкой на официальный сайт организации.

За игру с хорватами ФФУ была оштрафована на 35 тысяч франков – в ФИФА заметили, что во время матча украинские фанаты вывешивали оскорбительные баннеры, распевали дискриминационные песни и использовали лазеры.

Остальные 4 тысячи штрафа – это наказание за распевание фанатами запрещенных лозунгов во время матча в Косово.

Кроме того, ФИФА вынесла украинской федерации целых два предупреждения.

Напомним, сборная Украины заняла только 3-е место в отборочной группе на ЧМ-2018, так что в России точно не сыграет.

Ранее ФИФА уже штрафовала украинцев за нарушения фанатов на матчах с Исландией (0:2), Турцией (2:0) и Косово (3:0).

Помимо ФФУ, ФИФА также оштрафовала футбольные федерации Аргентины (40 тысяч франков), Боснии и Герцеговины (47,5), Чили (20), Египта (20), Эстонии (30), Греции (30), Перу (25), Польши (20) и Сербии (160).