Игроки "Динамо" получили три выходных перед заключительными матчами года
Команду на время паузы покинули девять игроков, получившие вызовы в свои национальные сборные.
Из-за матчей сборных в календаре выступлений «Динамо» возникла двухнедельная пауза, сообщает официальный сайт "Динамо".
Большинству из игроков клуба в этот период отдыхать не придется, девятеро из них сразу после воскресной игры с «Ворсклой» покинули расположение клуба и переключились на выступления за сборные своих стран.
Оставшиеся в Киеве исполнители получили от Александра Хацкевича три выходных и соберутся в Конча-Заспе в четверг во второй половине дня. Для комплекта игроков при проведении тренировок, на этой неделе первый и молодежный составы будут объединены.
В отличие от сентября и октября, когда в паузе на сборные у «Динамо» были контрольные игры, в этот раз команда ограничится тренировками и, возможно, двухсторонней игрой.
Напомним, в нынешнем году «Динамо» остается провести семь матчей:
18.11. УПЛ. «Зирка» – «Динамо»
23.11. ЛЕ. «Скендербеу» – «Динамо»
26.11. УПЛ. «Сталь» – «Динамо»
29.11*. КУ. «Десна» – «Динамо»
02.12*. УПЛ. «Динамо» – «Мариуполь»
07.12. ЛЕ. «Динамо» – «Партизан»
09.12*. УПЛ. «Александрия» – «Динамо»
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