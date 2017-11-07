Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии умер в возрасте 90 лет

Чемпион мира 1954 года в составе сборной Германии Ханс Шефер умер на 91-м году жизни, сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Кельн", за который выступал во время своей карьеры бывший игрок.

Всего несколько недель назад ветеран отметил свой 90-летний юбилей.

Президент клуба Вернер Спиннер отметил: «Вся семья ФК переживает глубокий траур, и мы думаем о семье Ханса Шефера. Мы теряем одну из величайших личностей, когда-либо созданных в FC Köln. Будучи чемпионом мира и самой большой иконой этого клуба, Ханс Шефер бессмертен. Его смерть - неописуемая потеря - для ФК и всего Кельна».

Шефер выступал за "Кельн" на протяжении всей своей карьеры - с 1948 по 1965 год. В составе клубной команды он дважды станавился чемпионом ФРГ - в 1962 и 1964 годах.