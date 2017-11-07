Капитан сборной Словакии Гамшик: Украина – сильный соперник

16:56, 07 ноября 2017
Футбол
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Лидер словацкой команды по-достоинству оценил ближайшего соперника. 

Гамшик ожидает сложного противостояния с национальной командой Украины / irishmirror.ie

Капитан сборной Словакии Марек Гамшик считает, что команда Андрея Шевченко - это серьезный соперник. Об этом игрок заявил накануне пресс-службе Словацкого футбольного союза, сообщает Isport

"Сборная Украины – это сильный соперник. У нас есть опыт игры против них, ведь мы провели две встречи в прошлой квалификации. Что касается Норвегии, то против этой команды я еще не играл, но, думаю, что это типично скандинавская команда со своим стилем. Они будут действовать надежно в обороне и быстро в атаке.

Нас ожидают матчи против двух серьезных оппонентов, которых мы намерены проверить на прочность. Товарищеские матчи предназначены для того, чтобы проверить команду и футболистов ротации", отметил Гамшек.

Ранее стало известно, что на подготовку к товарищеским матчам с Украиной и Норвегией главный тренер сборной Словакии Ян Козак вызвал 24 игрока.

Как сообщал УНИАН, матч Украина – Словакия состоится на стадионе "Арене Львов" в пятницу, 10 октября. Начало игры - в 20:00 

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Теги: #Украина - Словакия футбол 10 ноября#Гамшик перед матчем Украина Словакия