Капитан сборной Словакии Гамшик: Украина – сильный соперник

Капитан сборной Словакии Марек Гамшик считает, что команда Андрея Шевченко - это серьезный соперник. Об этом игрок заявил накануне пресс-службе Словацкого футбольного союза, сообщает Isport.

"Сборная Украины – это сильный соперник. У нас есть опыт игры против них, ведь мы провели две встречи в прошлой квалификации. Что касается Норвегии, то против этой команды я еще не играл, но, думаю, что это типично скандинавская команда со своим стилем. Они будут действовать надежно в обороне и быстро в атаке.

Нас ожидают матчи против двух серьезных оппонентов, которых мы намерены проверить на прочность. Товарищеские матчи предназначены для того, чтобы проверить команду и футболистов ротации", отметил Гамшек.

Ранее стало известно, что на подготовку к товарищеским матчам с Украиной и Норвегией главный тренер сборной Словакии Ян Козак вызвал 24 игрока.

Как сообщал УНИАН, матч Украина – Словакия состоится на стадионе "Арене Львов" в пятницу, 10 октября. Начало игры - в 20:00