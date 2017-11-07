Судья матча "Динамо" - "Ворскла" ошибся, не назначив три пенальти - Комитет арбитров ФФУ

Комитет арбитров ФФУ дал оценку игровым эпизодам, которые имели место в матчах 15-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги сезона 2017/18, говорится в сообщении на официальном сайте Федерации футбола Украины.

В частности, в матче "Динамо" Ворскла судья принял три ошибочных решения, которые напрямую повлияли на результат игры.

"8 мин. Игрок № 82 гостей с правого фланга выполняет подачу в центр штрафной площади на партнера по команде, игрока № 26. Футболист № 19 хозяев, не имея намерения играть в мяч, осуществляет задержку игрока № 26 гостей, валит его на газон и этим в четкий способ срывает перспективные игровые действия. Арбитр продолжает игру, но плохо оценивает динамику этих действий потому, что нужно было назначить пенальти в пользу гостей, а игроку № 19 хозяев следовало вынести предупреждение (ЖК). Ошибочное решение арбитра", - отмечается в отчете Комитета арбитров.

Читайте такжеВ ворота "Динамо" в игре с "Ворсклой" не поставили два очевидных пенальти (видео)"61 мин. Игрок № 82 гостей выполняет передачу в штрафную площадь хозяев. Футболист № 18 хозяев в попытке остановить мяч грудью ошибается и принимает мяч на предплечья, чтобы исправить ошибку. Действия с использованием рук с целью создания помехи и отклонения мяча являются умышленными. Арбитр решает продолжить игру наверное из-за того, что его обзор был перекрыт корпусом игрока. Ошибочное решение, потому что за такие умышленные действия должен был быть назначен 11-метровый в пользу гостей", - говорится далее в документе.

"86 мин. Мяч попадает в середину штрафной площади к футболисту № 22 гостей. Этот же футболист совершает преднамеренное нарушение, играя рукой для того, чтобы помешать попаданию мяча в игрока № 70 хозяев, который занимает прекрасную позицию для взятия ворот. В этой ситуации следовало назначить 11-метровый в пользу хозяев", - приводится еще один епизод.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" выиграло матч со счетом 2:1. Киевляне убедительно провели первый тайм (2:0), но вчистую проиграли вторую 45-минутку и могли потерять свое преимущество.