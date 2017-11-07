Месси прилетел в Москву и замерз

Нападающий Лионель Месси принял участие в тренировке сборной Аргентины по футболу в преддверии товарищеского матча с командой России. Месси прилетел в Москву в понедельник, а во вторник провел тренировку с аргентинской сборной.

По информации "Р-Спорт", Месси присоединился к партнерам едва ли не позже всех. При этом звездный форвард "Барселоны" замерз и натягивал на себя шарф, закрывая нос, рот и уши.

Матч между сборными России и Аргентины пройдет 11 ноября на московском стадионе «Лужники». 14 ноября аргентинцы в Краснодаре сыграют со сборной Нигерии.