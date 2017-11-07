Экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано выиграл у донецкого клуба дело в Спортивном суде в Лозанне

Экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано выиграл дело против своего бывшего клуба в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, сообщает Gauchazh.

Бразильский футболист обратился с жалобой в CAS из-за долгов по зарплате, которые появились перед его уходом из "Щахтера" в "Милан".

Во время переговоров между клубами в 2015 году Луис Адриано находился в Бразилии по разрешению донецкого клуба, но после состоявшегося перехода «Шахтер» вычел из его зарплаты деньги за пропуск тренировок.

Луис Адриано в CAS добился не только выплаты этой суммы, но и получил компенсацию за перелеты между Бразилией и Украиной, которая также была предусмотрена в его контракте.

Напомним, что Луис Адриано выступал за «Шахтер» с 2007-го по 2015 год, забив 128 голов в 266 матчах всех турниров, и стал лучшим бомбардирм клуба за историю.